Король Чарльз ІІІ пояснив, чому публічно розповів про свою хворобу

Король Великої Британії подякував за побажання, які він отримав після того, як дізнався про діагноз.

Король Чарльз ІІІ опублікував свою першу заяву після операції. Він натякнув, для чого розповів світу про свою онкологію і подякував усім добрим людям, передає Page Six.

75-річний монарх спершу подякував своїм прихильникам за побажання, які він отримав після того, як дізнався про стан свого здоров'я.

"Я хотів би висловити свою найщирішу подяку за численні повідомлення підтримки та добрі побажання, які я отримав останніми днями. Усі ті, хто постраждав від раку, знають, що такі добрі думки є найбільшою розрадою та підбадьоренням", - сказав король у заяві.

Чарльз III також задоволений тим, що його одкровення допомогло іншим людям, хворим на рак. Він сказав, що рішення розповісти про свою хворобу було прийнято для того, щоб підтримати організації, які борються з раком по всьому світу.

"Не менш приємно чути, як те, що я поділився своїм власним діагнозом, допомогло громадськості зрозуміти та пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують хворих на рак та їхні сім’ї у Великій Британії та в усьому світі", - додав він.

Раніше ми писали, що у короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.