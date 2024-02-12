Вимагав $20 000 за «вирішення» земельних питань: в Одесі депутат райради погорів на хабарі

Поліцейські затримали депутата в одному з ресторанів Одеси під час отримання половини неправомірної вигоди.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що в Одесі правоохоронці затримали депутата райради за вимагання 20 000 доларів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Поліцейські встановили, що депутат однієї з районних рад області обіцяв допомогти з виділенням земельної ділянки з можливістю подальшої забудови та приватизації.

«Розв’язати дане питання мав шляхом впливу на інших депутатів. «Ціна питання» - 20 000 доларів», - сказано у повідомленні.

9 лютого поліцейські затримали депутата в одному з ресторанів Одеси під час отримання половини неправомірної вигоди – 10 000 доларів.

На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру. Суд частково задовольнив клопотання слідчих про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дозволивши альтернативу – внесення застави розміром чотири мільйони три тисячі гривень.

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