Екс-керівнику Адміністрації Президента Сергію Пашинському оголошена підозра, - НАБУ

НАБУ та СБУ повідомили про вручення підозри колишньому виконуючому повноваження Глави АП Сергію Пашинському.

Фото: СБУ

Правоохоронці викрили злочинну організацію, через діяльність якої держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Про це повідомляє НАБУ.

За даними ЗМІ, колишній в.п. Глави Адміністрації Президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України Сергій Пашинський є одним з шести підозрюваних.

Як повідомляє НАБУ, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства.

Зазначається, що один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав «потрібні» зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації Президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію. Вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.

"При цьому топпосадовець забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації", - пише НАБУ.

За даними НАБУ, держпідприємство під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить 967 млн грн.

Підозри вручили шістьом особам:

колишньому в.п. Глави Адміністрації Президента України, народному депутату України, керівнику одного з комітетів Верховної Ради України, співорганізатору ЗО;

підприємцю, співорганізатору ЗО;

ексдиректору державного підприємства;

ексзаступнику директора державного підприємства;

менеджеру державного підприємства;

керівнику приватного товариства.

Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, Сергій Пашинський з 5 березня до 10 червня 2014 року виконував обов'язки керівника Адміністрації президента України.

Фото: СБУ

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