Экс-главе Администрации Президента Сергею Пашинскому объявлено подозрение, - НАБУ

НАБУ и СБУ сообщили о вручении подозрения бывшему исполняющему полномочия Главы АП Сергею Пашинскому.

Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Об этом сообщает НАБУ.

По данным СМИ, бывший и.п. Главы Администрации Президента Украины, народный депутат Украины, руководитель одного из комитетов Верховной Рады Украины Сергей Пашинский является одним из шести подозреваемых.

Как сообщает НАБУ, в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.

Отмечается, что один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, имевший «нужные» связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с чиновником Администрации Президента Украины разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию. Они добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.

"При этом топ-чиновник обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых на местах руководили члены преступной организации", - пишет НАБУ.

По данным НАБУ, госпредприятие под предлогом «вынужденности продаж» в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. Частично полученные за это средства вывели на счета других подконтрольных хозяйствующих субъектов, в то время как в государственный бюджет не поступило ни одной гривны. Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате реализации схемы, составляет 967 млн грн.

Подозрения вручили шестерым лицам:

бывшему и.п. Главы Администрации Президента Украины, народному депутату Украины, руководителю одного из комитетов Верховной Рады Украины, соорганизатору 30;

предпринимателю, соорганизатору 30;

экс-директору государственного предприятия;

экс-заместителю директора государственного предприятия;

менеджеру государственного предприятия;

руководителю частного общества.

Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, Сергей Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года исполнял обязанности руководителя Администрации президента Украины.

Фото: СБУ

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