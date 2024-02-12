В ГПСУ решили показать потенциальным нарушителям опасность, которая подстерегает их в водах Тисы: видео

Стремительное течение подмывает берег и несет вниз все, что попало в воду.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В Государственной пограничной службе Украины показали, как выглядит сегодня Тиса на границе с Румынией в Закарпатской области.

«Река существенно поднялась. Стремительное течение подмывает берег и несет вниз все, что попало в воду.

Предлагаем просмотреть эти кадры потенциальным нарушителям, которым переправщики обещают "безопасное" нелегальное путешествие и стопроцентный "результат"», - пишут в ГПСУ.

Гражданам в очередной раз подчеркивают, что такое «путешествие» может быть опасно для жизни и здоровья.

Как мы писали, пограничники задержали мужчину, который в четвертый раз за месяц пытался незаконно пересечь границу.

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