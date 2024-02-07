Пограничники задержали мужчину, который в четвертый раз за месяц пытался незаконно пересечь границу

В отношении мужчины, как и в предыдущие разы, составлен протокол об админправонарушении.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники с помощью дрона с тепловизором обнаружили лиц, двигавшихся в сторону государственного рубежа. Как рассказали в ГПСУ, мужчин удалось догнать и задержать.

Выяснилось, что задержанные уже не в первый раз попадают в руки охранников госграницы. Так, 24-летнего мужчину пограничники остановили во второй раз, а 44-летний гражданин Украины уже в четвертый раз в течение месяца пытался вне пунктов пропуска нелегально попасть за пределы Украины.

«Мужчины за 3,5 тыс. долларов США с каждого путешествующего воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну», - пишут в Госпогранслужбе.

В отношении мужчин, как и в предыдущие разы, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дела направлены в суд.

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