В Грузии воздушный шар с людьми столкнулся с высоковольтной линией: все пассажиры погибли, — СМИ

На момент трагедии на воздушном шаре находились три человека, в частности оператор телекомпании «Формула», который осуществлял съемку.

В среду, 7 февраля, в Грузии воздушный шар во время полета столкнулся с высоковольтной линией электропередач и упал. Все пассажиры погибли. Об этом сообщает Грузия Online.

Инцидент произошел недалеко от села Асурети в центральной части страны.

Как отмечается, на момент трагедии на воздушном шаре находились три человека, в частности оператор телекомпании «Формула», который осуществлял съемку.

Издание пишет, что все три пассажира погибли.

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