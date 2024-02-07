У Грузії повітряна куля з людьми зіштовхнулась із високовольтною лінією: всі пасажири загинули, — ЗМІ

На момент трагедії на повітряній кулі перебували три людини, зокрема, оператор телекомпанії «Формула», який здійснював зйомку.

У середу, 7 лютого, в Грузії повітряна куля під час польоту зіштовхнулась із високовольтною лінією електропередач і впала. Усі пасажири загинули. Про це повідомляє Грузія Online.

Інцидент стався неподалік від села Асуреті в центральній частині країни.

Як зазначається, на момент трагедії на повітряній кулі перебували три людини, зокрема, оператор телекомпанії «Формула», який здійснював зйомку.

Видання пише, що усі троє пасажирів загинули.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.