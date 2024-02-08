Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: що це таке

Відтепер не обовʼязково заповняти паперову заяву, достатньо оформити електронну версію заяви.

Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Як пояснили у перевізника, відтепер, щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву, тепер достатньо оформити електронну версію заяви.

Для цього треба:

зайти на сайт УЗ;

обрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви.

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу – достатньо мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.

Водночас в УЗ зазначили, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);

якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

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