На Тернопільщині суд покарав чоловіка, який ухилився від мобілізації через літню бабусю

Обвинувачений переконував суд: уже п’ять років, як бабуся не виходить на вулицю; її немає на кого залишити.

На Тернопільщині суд визнав винним 40-річного місцевого мешканця в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і покарав його за це позбавленням волі строком на три роки і два місяці. Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду Тернопільської області.

Так, на початку березня 2023 року обвинувачений пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Після цього йому вручили дві повістки, які чоловік проігнорував.

У суді обвинувачений пояснив, що в нього є 81-річна бабуся, яку він доглядає та не має на кого її залишити. Він планував офіційно оформити догляд за літньою жінкою, але у процесі збору документів отримав бойові повістки. Також обвинувачений переконував, що не ігнорував повістки, а нібито не з'явився до пункту збору через те, що у бабусі підвищився тиск, тож він залишився з нею.

У наступні дні військовозобов’язаний продовжив збір документів, але в оформленні догляду йому відмовили через те, що комісію не впустили до житла, у якому мешкають онук та бабуся.

Обвинувачений переконував суд: уже п’ять років, як бабуся не виходить на вулицю; її немає на кого залишити. Рідний брат обвинуваченого служить в армії, а син бабусі проживає у місті Бучач окремо від неї.

Однак з'ясувалося, що обвинувачений не звертався із заявами про відтермінування проходження військової служби у ЗСУ, а Бучацька міська рада на запит поліції поінформувала, що військовозобов’язаний не оформляв жодних документів щодо догляду за 81-річною бабусею.

«Сам по собі факт проживання із особою похилого віку, яка потребує стороннього догляду не є підставою вважати, що обвинувачений мав право на відстрочку від призову за мобілізацією відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – йдеться у вироку.

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