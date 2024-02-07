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  1. В Украине

В Тернопольской области суд наказал мужчину, который уклонился от мобилизации из-за пожилой бабушки

19:30, 7 февраля 2024
Обвиняемый убеждал суд: уже пять лет, как бабушка не выходит на улицу; ее не на кого оставить.
В Тернопольской области суд наказал мужчину, который уклонился от мобилизации из-за пожилой бабушки
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В Тернопольской области суд признал виновным 40-летнего местного жителя в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и наказал его за это лишением свободы сроком на три года и два месяца. Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.

Так, в начале марта 2023 года обвиняемый прошел ВВК, которая сочла его годным к службе. После этого ему вручили две повестки, которые мужчина проигнорировал.

В суде обвиняемый пояснил, что у него есть 81-летняя бабушка, за которой он ухаживает и не на кого ее оставить. Он планировал официально оформить уход за пожилой женщиной, но в процессе сбора документов получил боевые повестки. Также обвиняемый убеждал, что не игнорировал повестки, а якобы не явился в пункт сбора из-за того, что у бабушки повысилось давление, и он остался с ней.

В последующие дни военнообязанный продолжил сбор документов, но в оформлении ухода ему отказали из-за того, что комиссию не впустили в жилище, в котором проживают внук и бабушка.

Обвиняемый убеждал суд: уже пять лет, как бабушка не выходит на улицу; ее не на кого оставить. Родной брат обвиняемого служит в армии, а сын бабушки проживает в городе Бучач отдельно от нее.

Однако выяснилось, что обвиняемый не обращался с заявлениями об отсрочке прохождения военной службы в ВСУ, а Бучацкий городской совет по запросу полиции проинформировал, что военнообязанный не оформлял никаких документов по уходу за 81-летней бабушкой.

«Сам по себе факт проживания с пожилым лицом, нуждающимся в постороннем уходе не является основанием считать, что обвиняемый имел право на отсрочку от призыва по мобилизации в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», – говорится в приговоре.

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