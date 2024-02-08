В подвале многоэтажки в Киеве мужчина обнаружил взрывоопасную находку: фото

В подвале многоэтажки киевлянин обнаружил, возможно, артиллерийский снаряд.

В Киеве мужчина обнаружил в подвале многоэтажки, возможно, артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в Патрульной полиции столицы.

Как отмечается, событие произошло в Соломенском районе. Мужчина, который позвонил на линию 112, сообщил, что во время проведения работ обнаружил взрывоопасный предмет в подвале жилого дома.

На место происшествия оперативно отправились патрульные. Они ограничили людям вход в помещение, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Также в полиции показали фото находки:

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