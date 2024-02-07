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8 судов пока вообще не провели классификацию должностей государственной службы

Заработная плата в аппаратах восьми судов пока будет начисляться так же, как и в 2023 году.

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8 судов пока вообще не провели классификацию должностей государственной службы

14:39, 7 февраля 2024
Заработная плата в аппаратах восьми судов пока будет начисляться так же, как и в 2023 году.
8 судов пока вообще не провели классификацию должностей государственной службы
Источник фото SUD.UA
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В Государственной судебной администрации 5 февраля сообщили, что 7 местных общих судов и 1 апелляционный хозяйственный суд до сих пор не провели классификацию должностей государственной службы.

Так, не провели классификацию должностей следующие суды:

Северный апелляционный хозяйственный суд

Бабушкинский районный суд города Днепропетровска

Магдалиновский районный суд Днепропетровской области

Ленинский районный суд города Николаева

Приморский районный суд города Мариуполя

Красноградский районный суд Харьковской области

Лозовский горрайонный суд Харьковской области

Харьковский районный суд Харьковской области

Указанные суды до 8 февраля должны доработать документы касательно классификации должностей государственной службы и отправить их в Национальное агентство по вопросам государственной службы для проведения соответствующей классификации должностей.

Вместе с тем, это означает, что работники аппаратов указанных судов до завершения процедуры классификации должностей будут получать заработную плату еще по старой схеме должностных окладов, то есть по правилам 2023 года.

Впрочем, как сообщили в ГСА, подавляющее количество судов Украины в начале 2024 года по разным причинам не успели завершить процедуру классификации должностей государственной службы, таким образом, заработную плату они получали еще по правилам 2023 года, то есть с другими размерами должностных окладов.

Напомним, что в январе в ГСА и Совете судей сообщили, что классификация должностей государственной службы привела к определенной путанице с размерами заработной платы в судах.

Как сообщала ранее «Судебно-юридическая газета» в НАПК, НАБУ, ГБР, в Аппарате Верховной Рады Украины, в НКРЭКУ, в Антимонопольном Комитете и в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку фактически отказались проводить классификацию должностей государственной службы.

Автор Вячеслав Хрипун

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