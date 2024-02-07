8 судів поки що взагалі не провели класифікацію посад державної служби

Заробітна плата в апаратах восьми судів поки що буде нараховуватися як і в 2023 році.

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В Державній судовій адміністрації 5 лютого повідомили, що 7 місцевих загальних судів та 1 апеляційний господарський суд досі не провели класифікацію посад державної служби.

Так, не провели класифікацію посад наступні суди:

Північний апеляційний господарський суд

Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

Ленінський районний суд міста Миколаєва

Приморський районний суд міста Маріуполя

Красноградський районний суд Харківської області

Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Харківський районний суд Харківської області

Зазначені суди до 8 лютого мають доопрацювати документи щодо класифікації посад державної служби та надіслати їх у Національне агентство з питань державної служби для проведення відповідної класифікації посад.

Разом з тим, це означає, що працівники апаратів зазначених судів до завершення процедури класифікації посад будуть отримувати заробітну плату ще за старою схемою посадових окладів, тобто за правилами 2023 року.

Втім, як повідомили в ДСА, переважна кількість судів України на початку 2024 року з різних причин не встигли завершити процедуру класифікації посад державної служби, відтак заробітну плату вони отримували ще за правилами 2023 року, тобто з іншими розмірами посадових окладів.

Нагадаємо, що у січні в ДСА та РСУ повідомили, що класифікація посад державної служби призвели до певної плутанини з оплатою заробітної плати.

Також, як повідомляла раніше «Судово-юридична газета» в НАЗК, НАБУ, ДБР, в Апараті Верховної Ради України, у НКРЕКП, в Антимонопольному Комітеті і у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку фактично відмовилися проводити класифікацію посад державної служби.

Автор В’ячеслав Хрипун

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