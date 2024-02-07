ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 24 переможців конкурсу

Комісія провела співбесіди із 28 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

У вівторок, 6 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій провела співбесіди із 28 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Завгороднього Євгена Вікторовича на посаду судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя;

Гайтко Людмилу Аркадіївну на посаду судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Савчук Юлію Никодимівну на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва;

Коваленко Інну Ігорівну на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Маслову Ольгу Анатоліївну на посаду судді Бородянського районного суду Київської області;

Волинець Марію Зіновіївну на посаду судді Турківського районного суду Львівської області;

Бокова Олександра Миколайовича на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Шинкаренко Ірину Петрівну на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;

Ярощук Оксану Володимирівну на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Астаповича Олександра Вікторовича на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;

Капиш Вікторію Миколаївну на посаду судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області;

Федько Олександру Анатоліївну на посаду судді Господарського суду Запорізької області;

Банах-Кокус Олену Володимирівну на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;

Дахно Марину Михайлівну на посаду судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Грону Дениса Сергійовича на посаду судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Магдяк Надію Іванівну на посаду судді Теплицького районного суду Вінницької області;

Андрусів Людмилу Михайлівну на посаду судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області;

Бистрова Сергія Анатолійовича на посаду судді Ленінського районного суду міста Кіровограда;

Кузьменка Сергія Віталійовича на посаду судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;

Юрченко Ярославу Олегівну на посаду судді Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Кравчук Валентину Миколаївну на посаду судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області;

Лідовець Тетяну Миколаївну на посаду судді Хорольського районного суду Полтавської області;

Балабая Семена Сергійовича на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Волощук Олену Олександрівну на посаду судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області.

Відмовлено у наданні рекомендації Лук’яненко Єлизаветі Володимирівні про призначення на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова.

Відкладено проведення співбесіди з Ковтуном Володимиром Миколайовичем, Куць Оленою Олександрівною, Тренич Анною Григорівною.

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

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