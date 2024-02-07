АРМА вперше задіяло судовий спосіб стягнення суми боргів з управителів

АРМА стягнуло борг з управителя, з яким припинило договір у минулому році, на суму більш ніж 200 тисяч грн.

Джерело фото: facebook.com/arma.gov.ua

Агентства з розшуку та менеджменту активів вперше задіяло судовий спосіб стягнення суми боргів з управителів.

У АРМА зазначили, що за результатом проведення заходів контролю щодо ефективності управління активами працівниками було встановили факт порушення щодо повноти надходжень від управління активами за 2023 рік Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄС ГРУП ЕКСПОРТ-ІМПОРТ КО».

Як зазначається у повідомленні, за результатами перевірки було встановлено, що управитель не сплатив за управління майном за 2023 рік 224 тисячі грн.

У січні АРМА подало позовну заяву до господарського суду міста Києва, який в свою чергу порушив судове провадження з метою стягнення боргу.

«Управитель 6 лютого 2024 року добровільно погасив борг у сумі 224 тис. грн, після вжиття належних заходів Нацагентством», - зазначили у АРМА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.