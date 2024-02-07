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Рада підтримала законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ

14:24, 7 лютого 2024
264 народні депутати проголосували «за».
Рада підтримала законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ
Джерело фото: freeradio.com.ua
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У середу, 7 лютого, народні депутати в цілому підтримали проєкт закону №10343 про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних Сил України.

264 народні депутати проголосували «за».

Раніше, 10 січня, Верховна Рада прийняла за основу цей законопроєкт.

Згідно з документом, Міноборони на основі стандартів НАТО, стандартів, затверджених окремими державами-членами НАТО для сил безпеки й сил оборони затверджує:

- клінічні протоколи;

- табелі матеріально-технічного оснащення;

- стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та під час підготовки сил безпеки й сил оборони за призначенням;

- визначає порядок дотримання зазначених стандартів та здійснює нагляд за цим; 

- за погодженням із Мінохорони здоров’я затверджує перелік і мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медвиробів, які військовослужбовці застосовують в умовах ведення бойових дій.

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