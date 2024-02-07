В рф для «вагнерівців» будують нову базу – британська розвідка

Місцезнаходження нового штабу ПВК Вагнера - в Козачих Таборах у Ростовській області рф, - повідомила розвідка.

На півдні рф будують нову основу базу для найманців ПВК "Вагнер". На новій базі також буде розміщено новий добровольчий корпус Росгвардії, що опосередковано підтверджує підпорядкування групи Росгвардії. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Новий польовий командир групи "Вагнера" Антон "Лотос" Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі ватажка ПВК "Вагнера" Пригожина та колишнього польового командира Дмитра "Вагнера" Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

У своєму відео Єлізаров докладно розповів про місцезнаходження нового штабу "Вагнера" у Козачих Таборах у Ростовській області на півдні рф, розташованому поряд із казармами 150-ї російської мотострілецької дивізії.

За даними британської розвідки, Росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу із досвідчених найманців "Вагнера" для посилення військових зусиль рф в Україні та розширення російського впливу в Африці.

"Російська держава, швидше за все, санкціонувала будівництво нової бази "Вагнера" і розуміє, що, підпорядкувавши "Вагнеру" Росгвардії, вона усунула б будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" міг становити для безпеки російського режиму", - йдеться у повідомленні.

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