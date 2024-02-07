На Одещині прикордонник та співробітник ТЦК за $7000 допомагали чоловікам уникати мобілізації

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання частини неправомірної вигоди.

Фото: ОГП

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру інспектору відділу інспекторів прикордонного загону ДПСУ та військовослужбовцю Роздільнянського РТЦК та СП в одержання неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, інспектор прикордонної служби, діючи у змові з військовослужбовцем РТЦК та СП, вимагали від осіб призовного віку неправомірну вигоду за зняття їх з військового обліку шляхом визнання непридатними до проходження військової служби.

На початку січня 2024 року підозрювані повідомили родичу військовозобов’язаного про майбутню мобілізацію його батька з подальшим відправленням безпосередньо у зону ведення бойових дій.

«За неправомірну вигоду вони «обіцяли» допомогти у вирішення питання щодо відстрочки батька від призову за мобілізацією на півроку.

Наприкінці січня 2024 року вони одержали 1200 доларів США за виготовлення документів, які стали б підставою для зняття військовозобов’язаного з військового обліку Роздільнянським РТЦК та СП», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 5800 доларів США.

Наразі готується клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу.

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