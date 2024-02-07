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В Одесской области пограничник и сотрудник ТЦК за $7000 помогали мужчинам избегать мобилизации

23:40, 7 февраля 2024
Правоохранители задержали подозреваемых при получении части неправомерной выгоды.
В Одесской области пограничник и сотрудник ТЦК за $7000 помогали мужчинам избегать мобилизации
Фото: ОГП
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В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении инспектору отдела инспекторов пограничного отряда ГПСУ и военнослужащему Раздельнянского РТЦК и СП в получение неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, инспектор пограничной службы, действуя в сговоре с военнослужащим РТЦК и СП, требовали от лиц призывного возраста неправомерную выгоду за снятие с военного учета путем признания непригодными к прохождению военной службы.

В начале января 2024 подозреваемые сообщили родственнику военнообязанного о предстоящей мобилизации его отца с последующей отправкой непосредственно в зону ведения боевых действий.

«За неправомерную выгоду они «обещали» помочь в решении вопроса об отсрочке отца от призыва по мобилизации на полгода.

В конце января 2024 они получили 1200 долларов США за изготовление документов, которые стали бы основанием для снятия военнообязанного с военного учета Раздельнянским РТЦК и СП», - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемых при получении второй части неправомерной выгоды в сумме 5800 долларов США.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании задержанной меры пресечения.

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