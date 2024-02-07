Верховная Рада исправила норму для обеспечения права погибших военных на посмертное отцовство – репродуктивные клетки будут сохранять безвозмездно в течение 3 лет

Народные депутаты урегулировали вопросы хранения репродуктивных клеток военных в случае их гибели.

В парламенте обеспечили право погибших военнослужащих на биологическое отцовство. Так, 7 февраля 2024 года Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда Украинского народа» №10448.

Следует отметить, что до этого, 5 февраля, Комитет по социальной политике осуществил пересмотр заключения на законопроект с учетом замечаний, поступивших от Комитета по вопросам правовой политики и касавшихся необходимости исключения из законопроекта №10448 положений об изменениях в Гражданский и Семейный кодексы Украины. Такие предложения объясняются тем, что изменения в Гражданский кодекс могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Гражданский кодекс.

Напомним, что 22 ноября 2023 года был принят Закон об обеспечении права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство) №3496-IX от 22.11.2023 о государственных гарантиях возможности военнослужащих иметь детей в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции, путем оплачиваемого государством хранения их репродуктивных клеток.

Однако до сих пор недостаточно урегулированным остался вопрос хранения репродуктивных клеток человека в случае его гибели.

В связи с этим на рассмотрение парламента был представлен проект №10448, предусматривающий, что в случае смерти или объявления судом умершего лица, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим Законом осуществляется в течение трех лет с момента смерти этого лица или оглашение судом его умершим.

По истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в завещании лица относительно собственных репродуктивных клеток, хранящихся в соответствии с законодательством, на случай его смерти или оглашение судом его умершим.

Стоит отметить, что 30 января 2024 в Верховную Раду Украины был внесен проект Закона о внесении изменений в статью 281 Гражданского кодекса о сохранении генофонда Украинского народа за реестр. №10450.

5 февраля 2024 Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел данный законопроект и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его за основу и в целом как неотложный.

В случае принятия обоих вышеупомянутых законопроектов они вступят в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)» от 22 ноября 2023 г. №3496-IX, а именно 23 марта 2024 года.

Дополнительные изменения в Гражданском и Семейном кодексах, учитывая сложность вопроса использования биологического материала после смерти человека, будут прорабатываться Комитетом по вопросам правовой политики.

Автор: Наталя Мамченко

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