Дождь и мокрый снег: украинцев предупредили об ухудшении погоды

8 февраля погода в Украине будет дождливая, в некоторых регионах прогнозируется снег.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какой будет погода в стране в четверг, 8 февраля.

В Украине, кроме юга, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, в западных областях умеренные, днем в Карпатах и Закарпатье значительные осадки.

На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Карпатах и восточных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; на остальной территории в течение суток 1-6° тепла, на севере страны от 2° мороза до 3° тепла (в Сумской области 0-5° мороза).

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