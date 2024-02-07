В рф для «вагнеровцев» строят новую базу – британская разведка

Местонахождение нового штаба ЧВК Вагнера – в Казачьих Лагерях в Ростовской области РФ, – сообщила разведка.

На юге рф строят новую базу для наемников ЧВК "Вагнер". На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус Росгвардии, косвенно подтверждающий подчинение группы Росгвардии. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Новый полевой командир группы "Вагнера" Антон "Лотос" Елизаров обнародовал свое первое видеозаявление после гибели главаря ЧВК "Вагнера" Пригожина и бывшего полевого командира Дмитрия "Вагнера" Уткина в авиакатастрофе в августе 2023 года.

В своем видео Елизаров подробно рассказал о местонахождении нового штаба "Вагнера" в Казачьих Лагерях в Ростовской области на юге рф, расположенном рядом с казармами 150-й российской мотострелковой дивизии.

По данным британской разведки, Росгвардия, вероятно, готовит новое формирование Добровольческого корпуса из опытных наемников "Вагнера" для усиления военных усилий рф в Украине и расширения российского влияния в Африке.

"Российское государство, скорее всего, санкционировало строительство новой базы "Вагнера" и понимает, что, подчинив "Вагнеру" Росгвардии, она устранила бы любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" мог представлять для безопасности российского режима", - говорится в сообщении.

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