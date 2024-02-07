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Рада поддержала законопроект об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ

14:24, 7 февраля 2024
264 народных депутата проголосовали «за».
Рада поддержала законопроект об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ
Источник фото: freeradio.com.ua
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В среду, 7 февраля, народные депутаты в целом поддержали проект закона №10343 об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины.

264 народных депутата проголосовали «за».

Ранее 10 января Верховная Рада приняла за основу этот законопроект.

Согласно документу, Минобороны на основе стандартов НАТО, стандартов, утвержденных отдельными государствами-членами НАТО для сил безопасности и сил обороны утверждает:

- клинические протоколы;

- табели материально-технической оснастки;

- стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны по назначению;

- определяет порядок соблюдения указанных стандартов и осуществляет надзор за этим;

- по согласованию с Минздравом утверждает перечень и минимальные требования и/или стандарты качества к специализированным медизделиям, которые военнослужащие применяют в условиях ведения боевых действий.

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