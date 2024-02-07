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  1. В Украине

АРМА впервые задействовало судебный способ взыскания суммы долгов с управляющих

18:27, 7 февраля 2024
АРМА взыскало долг с управляющего, с которым прекратило договор в прошлом году, на сумму более 200 тысяч грн.
АРМА впервые задействовало судебный способ взыскания суммы долгов с управляющих
Источник фото: facebook.com/arma.gov.ua
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Агентство по розыску и менеджменту активов впервые задействовало судебный способ взыскания суммы долгов с управляющих.

В АРМА отметили, что по результатам проведения мер контроля по эффективности управления активами работниками был установлен факт нарушения относительно полноты поступлений от управления активами за 2023 год Обществом с ограниченной ответственностью «ЕС ГРУПП ЭКСПОРТ-ИМПОРТ КО».

Как отмечается в сообщении, по результатам проверки было установлено, что управитель не оплатил за управление имуществом за 2023 год 224 тысячи грн.

В январе АРМА подало исковое заявление в хозяйственный суд города Киева, который, в свою очередь, открыл судебное производство с целью взыскания долга.

«Управляющий 6 февраля 2024 года добровольно погасил долг в сумме 224 тыс. грн, после принятия надлежащих мер Нацагентством», - отметили в АРМА.

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