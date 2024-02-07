ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 24 победителя конкурса

Во вторник, 6 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 28 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Завгороднего Евгения Викторовича на должность судьи Хортицкого районного суда города Запорожья;
Гайтко Людмилу Аркадиевну на должность судьи Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
Савчук Юлию Никодимовну на должность судьи Шевченковского районного суда города Киева;
Коваленко Инну Игоревну на должность судьи Деснянского районного суда города Киева;
Маслову Ольгу Анатольевну на должность судьи Бородянского районного суда в Киевской области;
Волынец Марию Зиновьевну на должность судьи Турковского районного суда Львовской области;
Бокова Александра Николаевича на должность судьи Суворовского районного суда Одессы;
Шинкаренко Ирину Петровну на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;
Ярощук Оксану Владимировну на должность судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска;
Астаповича Александра Викторовича на должность судьи Московского районного суда города Харькова;
Капыш Викторию Николаевну на должность судьи Компанеевского районного суда Кировоградской области;
Федько Александру Анатольевну на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области;
Банах-Кокус Елену Владимировну на должность судьи Рокитнянского районного суда Киевской области;
Дахно Марину Михайловну на должность судьи Ленинского районного суда города Днепропетровска;
Грона Дениса Сергеевича на должность судьи Ленинского районного суда города Днепропетровска;
Магдяк Надежду Ивановну на должность судьи Теплицкого районного суда Винницкой области;
Андрусов Людмилу Михайловну на должность судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области;
Быстрова Сергея Анатольевича на должность судьи Ленинского районного суда Кировограда;
Кузьменко Сергея Витальевича на должность судьи Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области;
Юрченко Ярослава Олеговна на должность судьи Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Кравчук Валентину Николаевну на должность судьи Пидгаецкого районного суда Тернопольской области;
Лидовец Татьяну Николаевну на должность судьи Хорольского районного суда Полтавской области;
Балабая Семена Сергеевича на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова;
Волощук Елену Александровну на должность судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области.
Отказано в предоставлении рекомендации Лукьяненко Елизавете Владимировне о назначении на должность судьи Червонозаводского районного суда города Харькова.
Отложено проведение собеседования с Ковтуном Владимиром Николаевичем, Куц Еленой Александровной, Тренич Анной Григорьевной.
Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.