ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 24 победителя конкурса

Комиссия провела собеседование с 28 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Во вторник, 6 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 28 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Завгороднего Евгения Викторовича на должность судьи Хортицкого районного суда города Запорожья;

Гайтко Людмилу Аркадиевну на должность судьи Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Савчук Юлию Никодимовну на должность судьи Шевченковского районного суда города Киева;

Коваленко Инну Игоревну на должность судьи Деснянского районного суда города Киева;

Маслову Ольгу Анатольевну на должность судьи Бородянского районного суда в Киевской области;

Волынец Марию Зиновьевну на должность судьи Турковского районного суда Львовской области;

Бокова Александра Николаевича на должность судьи Суворовского районного суда Одессы;

Шинкаренко Ирину Петровну на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;

Ярощук Оксану Владимировну на должность судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска;

Астаповича Александра Викторовича на должность судьи Московского районного суда города Харькова;

Капыш Викторию Николаевну на должность судьи Компанеевского районного суда Кировоградской области;

Федько Александру Анатольевну на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области;

Банах-Кокус Елену Владимировну на должность судьи Рокитнянского районного суда Киевской области;

Дахно Марину Михайловну на должность судьи Ленинского районного суда города Днепропетровска;

Грона Дениса Сергеевича на должность судьи Ленинского районного суда города Днепропетровска;

Магдяк Надежду Ивановну на должность судьи Теплицкого районного суда Винницкой области;

Андрусов Людмилу Михайловну на должность судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области;

Быстрова Сергея Анатольевича на должность судьи Ленинского районного суда Кировограда;

Кузьменко Сергея Витальевича на должность судьи Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области;

Юрченко Ярослава Олеговна на должность судьи Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области;

Кравчук Валентину Николаевну на должность судьи Пидгаецкого районного суда Тернопольской области;

Лидовец Татьяну Николаевну на должность судьи Хорольского районного суда Полтавской области;

Балабая Семена Сергеевича на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова;

Волощук Елену Александровну на должность судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Отказано в предоставлении рекомендации Лукьяненко Елизавете Владимировне о назначении на должность судьи Червонозаводского районного суда города Харькова.

Отложено проведение собеседования с Ковтуном Владимиром Николаевичем, Куц Еленой Александровной, Тренич Анной Григорьевной.

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.