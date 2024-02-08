Укрзализныця запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов: что это такое

Теперь не обязательно заполнять бумажное заявление, достаточно оформить электронную версию заявления.

Укрзализныця запустила онлайн-сервис претензионного возвращения билетов. Как пояснили у перевозчика, теперь, чтобы оформить претенциозный возврат билетов (т.е. когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление, теперь достаточно оформить электронную версию заявления.

Для этого нужно:

зайти на сайт УЗ;

выбрать вкладку «Претензионный возврат билетов»;

заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;

подписать заявление с помощью Дія.Підпис;

дождаться результатов рассмотрения заявления.

Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира – достаточно иметь Дія.Підпис и стабильную интернет-связь.

В то же время в УЗ отметили, что оформление претенциозного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:

если пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;

если пассажир проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;

если пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;

если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;

если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);

если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;

если пассажир был переведен в вагон ниже категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

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