Прикордонники затримали чоловіка, який вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон

Щодо чоловіка, як і в попередні рази, складено протокол про адмінправопорушення.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники за допомогою дрона з тепловізором виявили осіб, які рухалися в бік державного рубежу. Як розповіли у ДПСУ, чоловіків вдалося наздогнати та затримати.

З’ясувалося, що затримані вже не вперше потрапляють до рук охоронців держрубежу. Так, 24-річного чоловіка прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний громадянин України уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України.

«Чоловіки за 3,5 тис. доларів США з кожного подорожуючого скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни», - пишуть у Держприкордонслужбі.

Щодо чоловіків, як і в попередні рази, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Справи направлено до суду.

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