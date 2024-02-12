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  1. В мире

Австрия планирует расторгнуть контракт с Газпромом

20:02, 12 февраля 2024
Австрия готовится прекратить импорт газа из россии.
Австрия планирует расторгнуть контракт с Газпромом
Источник фото: ukrinform
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Австрийские власти решили принять меры по прекращению импорта российского газа, в частности разорвать долгосрочный контракт энергетической компании OMV с "Газпромом". Об этом сообщает Reuters.

После столкновения с постоянно высоким импортом российского газа во время конфликта в Украине, Австрия рассматривает возможность радикальных действий, в частности расторжения долгосрочного контракта с OMV на закупку газа от "Газпрома", заявил министр энергетики Австрии.

За десять лет зависимости от российского газа, Австрия стремится быстро изменить свою энергетическую стратегию после агрессии России в Украине в 2022 году, пытаясь найти других поставщиков.

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер отметила, что ее ведомство поручило экономическому аналитическому центру Wifo провести исследование экономических последствий расторжения контракта и риска продолжения зависимости от российского газа.

"Мы должны быть готовы к выходу из долгосрочных контрактов с OMV", - отметила она.

Министерство энергетики также планирует обязать компании, продающие газ в Австрии, уменьшить долю российского газа в их балансе.

По словам Гевесслер, доля рф в австрийском импорте газа выросла в декабре до 98% по сравнению с 76% месяцем ранее.

"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, недостаточно выполняют свой долг по уменьшению зависимости от российского газа. Диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно", - добавила она.

Тем не менее, государственная нефтяная компания OMV заявила, что продолжит покупать газ у "Газпрома" по действующему контракту до 2040 года.

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