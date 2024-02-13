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За какие земли и недвижимость можно не платить налоги во время войны: разъяснение

08:56, 13 февраля 2024
Налоговики объясняют, что начиная с 1 января 2023 года налоги на имущество не уплачиваются с первого числа месяца, в котором была определена относительно соответствующих территорий дата начала активных боевых действий или оккупация до последнего числа месяца завершения боевых действий или оккупации.
За какие земли и недвижимость можно не платить налоги во время войны: разъяснение
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Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, за какие земли и недвижимость можно не платить налоги во время войны.

Отмечается, что Министерство финансов рассмотрело письмо Государственной налоговой службы о согласовании позиции ГНС по начислению и уплате отдельных налогов за объекты налогообложения, расположенные на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Позиція ДПС полягає в тому, що оскільки дати початку бойових дій для територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (підрозділ 3 розділу І Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309) визначені 2023 роком, то платники окремих податків за об’єкти оподаткування, які розташовані на цих територіях, не нараховують та не сплачують плату за землю, екологічний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з дати початку бойових дій до завершення на відповідній території активних бойових дій.

У ДПС кажуть, що застосовувати особливості оподаткування окремими податками, визначені Податковим кодексом України (далі – Кодекс) до територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначені підрозділом 3 розділу І Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309 (далі – наказ № 309), є некоректним виходячи з такого.

Підпунктами 69.14, 69.16 та 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу надано право платникам плати за землю, екологічного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховувати та не сплачувати податкові зобов’язання з цих податків щодо об’єктів, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, тобто без зазначення додаткових критеріїв, як то функціонування чи відсутність державних електронних інформаційних ресурсів на таких територіях.

При цьому починаючи з 1 січня 2023 року вищезазначені податки не нараховуються та не сплачуються за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній територій.

Постановою Кабінету Міністрів № 1364 (далі – постанова № 1364) визначено деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік територій).

При цьому постановою № 1364 визначено, що до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, включаються території можливих бойових дій, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Тобто території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, є однією зі складових Переліку територій.

Таку категорію запроваджено з метою забезпечення відновлення роботи інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів до визначення дати завершення бойових дій або тимчасової окупації певної адміністративно-територіальної одиниці, тобто на таких територіях дозволено діяльність користувачів реєстрів, а їхні мешканці отримають доступ до адміністративних послуг та нотаріальних дій.

Таким чином, підрозділ 3 розділу І Переліку територій, затвердженого наказом № 309, застосовується для цілей, пов’язаних з наданням певних послуг, і не стосується особливостей оподаткування.

При цьому зазначається, що дати початку бойових дій, встановлені у підрозділі 3 розділу І Переліку територій для територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначено 2023 роком, що не збігається з датами початку бойових дій, визначених у підрозділі 2 розділу І Переліку територій для територій активних бойових дій. До того ж до підрозділу 3 розділу І Переліку територій включені й окремі територіальні громади, які належать до територій можливих бойових дій і містяться у підрозділі 1 розділу І Переліку територій.

"У зв’язку з цим вважаємо, що для цілей оподаткування слід застосовувати підрозділ 2 розділу І Переліку територій і поширювати особливості оподаткування, встановлені Кодексом, на об’єкти, які розташовані на адміністративно-територіальних одиницях, які включені саме до цього підрозділу, та застосовувати дати початку і закінчення бойових дій, які зазначені в ньому", - додали у роз’ясненні. 

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