В США горе-мать положила младенца в духовку вместо кроватки: женщина уверяет, что «перепутала»

В США в штате Миссури скончался 1-месячный ребенок, которого мать уложила спать в духовку вместо кроватки. Об этом сообщает ABC News.
По заверению 26-летней Марии Томас, она сделала это случайно. Правоохранители арестовали ее и начали расследование.
Полицию вызвал дедушку младенца. Он вернулся домой после тревожного звонка от дочери.
«Я думала, что уложила ее в кроватку, а случайно уложила ее в духовку», – сказала ему Мария.
Трагедия произошла в районе Манхейм Парк в Канзас-Сити 9 февраля.
Правоохранители получили вызов о младенце, который не дышал. Прибыв на место, они увидели, что у ребенка были сильные ожоги и констатировали смерть девочки.
Как сообщил прокурор округа Джексон Джин Питерс Бейкер, на следующий день матери выдвинули обвинения в смерти ребенка и совершении преступления первой ступени.
«Мы понимаем ужасный характер этой трагедии, и наши сердца обременены потерей драгоценной жизни. Мы верим, что система уголовного правосудия должным образом отреагирует на эти ужасающие события», – отметил Бейкер.
Вероятно, женщина могла страдать от проблем с ментальным здоровьем.
В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе округа Джексон. Если Мария Томас признается виновной, ей грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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