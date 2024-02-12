В США горе-мать положила младенца в духовку вместо кроватки: женщина уверяет, что «перепутала»

Правоохранители увидели, что у ребенка были сильные ожоги и констатировали смерть девочки.

Фото: pixabay.com

В США в штате Миссури скончался 1-месячный ребенок, которого мать уложила спать в духовку вместо кроватки. Об этом сообщает ABC News.

По заверению 26-летней Марии Томас, она сделала это случайно. Правоохранители арестовали ее и начали расследование.

Полицию вызвал дедушку младенца. Он вернулся домой после тревожного звонка от дочери.

«Я думала, что уложила ее в кроватку, а случайно уложила ее в духовку», – сказала ему Мария.

Трагедия произошла в районе Манхейм Парк в Канзас-Сити 9 февраля.

Правоохранители получили вызов о младенце, который не дышал. Прибыв на место, они увидели, что у ребенка были сильные ожоги и констатировали смерть девочки.

Как сообщил прокурор округа Джексон Джин Питерс Бейкер, на следующий день матери выдвинули обвинения в смерти ребенка и совершении преступления первой ступени.

«Мы понимаем ужасный характер этой трагедии, и наши сердца обременены потерей драгоценной жизни. Мы верим, что система уголовного правосудия должным образом отреагирует на эти ужасающие события», – отметил Бейкер.

Вероятно, женщина могла страдать от проблем с ментальным здоровьем.

В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе округа Джексон. Если Мария Томас признается виновной, ей грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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