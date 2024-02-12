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  1. У світі

У США горе-мати поклала немовля у духовку замість ліжечка: жінка запевняє, що «переплутала»

19:15, 12 лютого 2024
Правоохоронці побачили, що у дитини були сильні опіки, та констатували смерть дівчинки.
У США горе-мати поклала немовля у духовку замість ліжечка: жінка запевняє, що «переплутала»
Фото: pixabay.com
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В США в штаті Міссурі померла 1-місячна дитина, яку мати поклала спати у духовку замість ліжечка. Про це повідомляє ABC News

Як запевняє 26-річна Марія Томас, вона зробила це випадково. Правоохоронці заарештували її та почали розслідування. 

Поліцію викликав дідусь немовляти. Він повернувся додому після тривожного дзвінка від доньки.

«Я думала, що поклала її в ліжечко, а випадково поклала її в духовку», – сказала йому Марія. 

Зазначається, що трагедія сталась у районі Манхейм Парк в Канзас-Сіті 9 лютого.

Правоохоронці отримали виклик про немовля, яке не дихало. Прибувши на місце, вони побачили, що у дитини були сильні опіки, та констатували смерть дівчинки.

Як повідомив прокурор округу Джексон Джин Пітерс Бейкер, наступного дня матері висунули звинувачення у смерті дитини та скоєнні злочину першого ступеню.

«Ми розуміємо жахливий характер цієї трагедії, і наші серця обтяжені втратою дорогоцінного життя. Ми віримо, що система кримінального правосуддя належним чином відреагує на ці жахливі події», – зазначив Бейкер.

Ймовірно, жінка могла потерпати від проблем із ментальним здоров'ям.

Зараз жінка перебуває у слідчому ізоляторі округу Джексон. Якщо Марію Томас визнають винною, їй загрожує від 10 років тюрми до довічного ув'язнення.

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