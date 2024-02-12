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  1. У світі

Литва ще на один рік продовжує санкції проти росії та білорусії

18:58, 12 лютого 2024
Сейм Литви підтримав нові заходи проти громадян росії та білорусії.
Литва ще на один рік продовжує санкції проти росії та білорусії
Джерело фото: slovoidilo
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Сейм Литви прийняв рішення продовжити національні санкції проти громадян росії та білорусії ще на рік і збільшити перевірку в'їжджаючих білорусів у країну. Про це повідомляє Delfi.

Поправки до закону про обмежувальні заходи отримали консенсусне схвалення після їх подання. Тепер це питання буде обговорюватися у комітетах Сейму з національної безпеки і оборони, а також у закордонних справах.

Заступник міністра закордонних справ Йонас Сурвіла, який представив законопроєкт та пояснив причини пропозиції продовження санкцій, зазначив, що обставини та геополітична ситуація з минулого року не змінилися. Тому, на його думку, важливо продовжувати належним чином управляти потенційними ризиками для безпеки країни.

«Агресія триває, мирних жителів убивають і вбивають, цивільна інфраструктура зазнає нападів - ви це добре знаєте. Тому у відповідь на війну, що триває, і на те, що ці дії чинять драматичний вплив не тільки на безпеку України, а й на безпеку Європи і нас, ми представляємо цей законопроєкт», - заявив Сурвіла.

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