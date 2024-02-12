Литва еще на один год продлевает санкции против россии и белоруссии

Сейм Литвы поддержал новые меры против граждан россии и белоруссии.

Источник фото: slovoidilo

Сейм Литвы принял решение продлить национальные санкции против граждан россии и белоруссии еще на год и увеличить проверку въезжающих белорусов в страну. Об этом сообщает Delfi.

Поправки к закону об ограничительных мерах получили консенсусное одобрение после их представления. Теперь этот вопрос будет обсуждаться в комитетах Сейма по национальной безопасности и обороне, а также по иностранным делам.

Заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила, который представил законопроект и объяснил причины предложения продления санкций, отметил, что обстоятельства и геополитическая ситуация с прошлого года не изменились. Поэтому, по его мнению, важно продолжать должным образом управлять потенциальными рисками для безопасности страны.

"Агрессия продолжается, мирных жителей убивают и убивают, гражданская инфраструктура подвергается нападениям - вы это хорошо знаете. Поэтому в ответ на продолжающуюся войну и на то, что эти действия оказывают драматическое влияние не только на безопасность Украины, но и на безопасность Европы и нас, мы представляем этот законопроект", - заявил Сурвила.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.