АРМА инициирует расследование нарушений бюджетных поступлений одного из управляющих арестованного имущества

Управляющий скорректировал результаты учета за весь 2023 год и добровольно доплатил более 500 000 гривен в бюджет.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что по результату получения от налоговой консультации Государственной налоговой службы Украины решены спорные вопросы с управляющим Государственным предприятием «Центральная лаборатория по анализу качества лекарственных средств и медицинской продукции» относительно правильного применения норм налогового законодательства и порядка ведения учета результатов деятельности по управлению активами. Об этом сказано на официальном сайте АРМА.

В ведомстве отмечают, что управляющий скорректировал результаты учета за весь 2023 год и добровольно доплатил более 500 000 гривен в Государственный бюджет Украины.

«Однако устранение нарушений не освобождает от ответственности совершивших их лиц, поэтому Агентство направило управляющему Предписание о проведении служебного расследования и привлечении к ответственности лиц, виновных в неполноте определения уплаты поступлений в Государственный бюджет Украины в течение 2023 года», - сказано в сообщении.

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