Во Львове открыли первый центр рекрутинга в ВСУ, где обещают не иметь отношения к ТЦК

Центр рекрутинга будет предоставлять консультации, а не вручать повестки.

Источник фото: Львовский областной ТЦК и СП

Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга украинской армии, что является пилотным проектом Министерства обороны совместно с Львовским городским советом, сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

В новом центре, расположенном по адресу ул. Костя Левицкого 67, каждый желающий сможет получить актуальную информацию о вакансиях в Вооруженных Силах Украины. В течение рабочих дней в помещении будут работать пять рекрутеров, готовых консультировать всех желающих.

"Важно, что центр не будет иметь отношения к структурам ТЦК, а рекрутеры не являются военнослужащими. Здесь не будут вручать повесток, а только предоставлять консультации", - отмечается в сообщении.

Этот инициативный шаг направлен на облегчение процедуры поступления на военную службу и обеспечение надлежащей информационной поддержки для тех, кто хочет вступить в Вооруженные Силы Украины.

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