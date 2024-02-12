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Применение меры пресечения в виде залога: суд напомнил важные нюансы

18:20, 12 февраля 2024
Вопрос о размере залога решается по каждому конкретному делу индивидуально, в зависимости от фактических обстоятельств возможного совершенного уголовного преступления.
Применение меры пресечения в виде залога: суд напомнил важные нюансы
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Ровенский апелляционный суд напомнил, что залог является гарантией, что подозреваемый или обвиняемый будет добросовестно выполнять определенные уголовным процессуальным законом обязанности.

А суд должен определить такую сумму залога, которая дисциплинировала и мотивировала последнего на их выполнение.

Залог является одним из видов мер предосторожности, который избирают после того, как лицо официально получило статус подозреваемого. Как определил уголовный процессуальный закон, залог может быть как самостоятельным видом меры пресечения, так и альтернативой аресту. Указанная альтернатива в большинстве случаев зависит от тяжести совершенного уголовного преступления, а также от рисков нахождения подозреваемого/обвиняемого на свободе.

Так, во время проведения досудебного расследования меру пресечения избирает следственный судья по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, или по ходатайству прокурора, а во время судебного производства – судом по ходатайству прокурора. После избрания меры пресечения в виде залога, последний может внести либо сам фигурант, либо другое физическое лицо, либо даже юридическое лицо.

Суд должен каждые 60 дней пересматривать решение о мере пресечения, а сторона обвинения может ходатайствовать об изменении залога или о продлении.

Вопрос о размере залога решается по каждому конкретному делу индивидуально, в зависимости от фактических обстоятельств возможного совершенного уголовного правонарушения, также на размер залога могут повлиять материальное и семейное состояние лица, риски возможного укрывательства лица или влияния на проведение досудебного расследования и т.д.

В случае неуплаты в определенный судом срок соответствующей суммы залога, лицо ждет избрания другой меры пресечения и, более всего, более строгого.

После того, как действие меры пресечения закончилось, залог должен быть возвращен. Однако, в случае когда залог непосредственно был внесен самим обвиняемым и санкция статьи, по которой он привлекается к ответственности, предусматривает конфискацию, суд при постановлении приговора может полностью или частично направить внесенные средства на исполнение приговора, однако это может произойти только по добровольному согласию самого обвиняемого.

Ровенский апелляционный суд отмечает, что право любого лица на свободу является незыблемым и гарантированным Конституцией Украины, а содержание под стражей – исключительным и строгим видом мер, предусмотренных уголовным процессуальным законом, целью принятия такой меры не должно быть наказание лица, а должно быть прежде всего предупреждение совершения нового преступления или предотвращение продолжения преступной деятельности.

Кроме того, ст. 194 Уголовного процессуального кодекса Украины определяет, что при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения следственный судья, суд обязан установить, доказывают ли предоставленные сторонами уголовного производства доказательства обстоятельства, свидетельствующие о наличии обоснованного подозрения, наличии хотя бы одного из рисков, предусмотренных ст. . 177 УПК Украины.

Таким образом, залог фактически является гарантией, что подозреваемый или обвиняемый будет добросовестно выполнять определенные уголовным процессуальным законом обязанности, а суд должен определить такую сумму залога, которая дисциплинировала бы и мотивировала последнего на их выполнение.

В случае неисполнения возложенных обязанностей средства, внесенные в виде залога подозреваемому/обвиняемому по решению суда не возвращаются, а направляются в доход государству.

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