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Кандидаты на должности госслужбы из резерва хотят работать руководителями и преимущественно в Крыму – НАДС

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Кандидаты на должности госслужбы из резерва хотят работать руководителями и преимущественно в Крыму – НАДС

13:39, 12 февраля 2024
В НАДС рассказали, какие проблемы возникли при попытках заполнить вакансии государственной службы на прифронтовых территориях.
Кандидаты на должности госслужбы из резерва хотят работать руководителями и преимущественно в Крыму – НАДС
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Глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАДС) Наталья Алюшина 7 февраля сообщила народным депутатам о проблемах, возникших с резервом на должности государственной службы для работы на деоккупированных территориях Украины.

Напомним, что в 2023 году был создан Резерв восстановления, то есть резерв сотрудников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины. По результатам проверки соответствия профессиональной подготовки и профессиональной компетентности направлениям работы, было зачислено в резерв 2 460 кандидатов.

По замыслу, кандидаты из резерва должны замещать вакантные должности госслужбы на территориях, которые были либо освобождены во время боевых действий, либо оказались в зоне активных боевых действий, либо до сих пор находятся в оккупации. Речь идет о территориях Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым.

Впрочем, как сообщила Наталья Алюшина, во время воплощения плана в реальность возникли определенные проблемы.

«Резерв у нас есть. Но 80% резерва претендуют на должности в Крыму. То есть, кандидаты планируют занять эти должности только в случае деоккупации Крымского полуострова. Другие приоритетные области – это должности в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

При этом кандидатов преимущественно интересуют административные должности. То есть, все хотят быть руководителями. Также есть кандидаты, которые хотят заниматься антикоррупционными мероприятиями и занять должности аудиторов. Другие вакансии резервистов в основном не интересуют, даже должности бухгалтеров или IT-специалистов. Таким образом, большинство кандидатов хотят заполнить руководящие должности. Кроме того, некоторые кандидаты, из-за длительного пребывания в резерве, уже вообще выехали за границу», - рассказала Наталья Алюшина народным депутатам – членам Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. 

Напомним, что ранее в НАДС заявили о необходимости возобновить конкурсы на должности государственной службы.

Автор Вячеслав Хрипун

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