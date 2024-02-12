Starlink поставляют в рф через третьи страны, оккупанты используют их на линии фронта, — ГУР

Разведка отмечает, что в новом году оккупанты начали более «системно и отлаженно» использовать Starlink на линии фронта.

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Системы спутниковой связи Starlink поступают в продажу в страну-агрессор через третьи страны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, а по сути – контрабанду. Да, через третьи страны, мы не будем называть конкретные страны, эта информация нуждается в уточнении, но Starlink в свободной продаже на территории рф, на открытых онлайн-площадках.

Никто не утверждает, что официально происходит продажа Starlink россиянам. Но сегодня рф - не только страна-террорист номер один, но и страна-контрабандист номер один, поэтому это проблема, над которой сегодня работают», - отметил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что в новом году оккупанты начали более «системно и отлаженно» использовать Starlink на линии фронта.

«На эти устройства и аксессуары оккупанты делают ставку. Конечно, идет работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас все угрозы раскрывать не будем», – подчеркнул Юсов.

Ранее стало известно, что страна-террорист использует системы глушения, чтобы заблокировать украинским силам обороны доступ к коммерческим спутникам Starlink.

Также в разведке рассказали, что оккупанты начали использовать терминалы Starlink на захваченных территориях Украины.

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