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  1. В мире

Попытка дестабилизации отношений на руку рф: кто стоит за акцией высыпания зерна на границе Украины с Польшей

14:37, 12 февраля 2024
По данным Центра противодействия дезинформации, маргинальный польский политик стоит за высыпанием украинского зерна на границе.
Попытка дестабилизации отношений на руку рф: кто стоит за акцией высыпания зерна на границе Украины с Польшей
Источник фото: Центр противодействия дезинформации СНБО Украины
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Инцидент с высыпанием украинского зерна на границе с Польшей был организован маргинальным польским политиком Рафалом Маклером, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

По данным центра, на границе между Украиной и Польшей польские протестующие высыпали зерно из нескольких украинских фур.

"Эту акцию организовал Рафал Меклер - один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинской ячейки маргинальной партии "Конфедерация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия "Конфедерация" позиционирует себя за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и пропагандирует улучшение отношений с РФ. Однако эти взгляды не находят широкой поддержки среди поляков. В 2019 году Маклер неудачно баллотировался в Сейм.

Эта акция, очевидно, служит интересам РФ, которая заинтересована в углублении конфликта между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, она может быть выгодной полукриминальным польским кругам, которых подозревают в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС.

Напомним, украинское посольство в Польше обратилось к властям из-за инцидента с высыпанием зерна из украинских грузовиков.

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