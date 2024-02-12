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  1. У світі

Спроба дестабілізації відносин на руку рф: хто стоїть за акцією висипання зерна на кордоні України з Польщею

14:37, 12 лютого 2024
За даними Центру протидії дезінформації, маргінальний польський політик стоїть за висипанням українського зерна на кордоні.
Спроба дестабілізації відносин на руку рф: хто стоїть за акцією висипання зерна на кордоні України з Польщею
Джерело фото: Центр протидії дезінформації РНБО України
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Інцидент з висипанням українського зерна на кордоні з Польщею був організований маргінальним польським політиком Рафалом Маклером, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

За даними центру, на кордоні між Україною та Польщею польські протестувальники висипали зерно з кількох українських фур.

«Цю акцію організував Рафал Меклер – один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії «Конфедерація», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партія «Конфедерація» позиціонує себе за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та пропагує покращення стосунків з рф. Однак ці погляди не знаходять широкої підтримки серед поляків. У 2019 році Маклер невдало балотувався до Сейму.

Ця акція, очевидно, слугує інтересам рф, яка зацікавлена у поглибленні конфлікту між українцями та поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, вона може бути вигідною напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС.

Нагадаємо, українське посольство в Польщі звернулося до влади через інцидент з висипанням зерна з українських вантажівок.

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