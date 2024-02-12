Польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок: Україна вимагає розслідування

Українське посольство в Польщі звернулося до влади через інцидент з висипанням зерна з українських вантажівок.

Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні, коли протестуючі фермери висипали частину зерна з українських вантажівок. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич, пише "Європейська правда".

Зварич зазначив, що українські вантажівки, які були зупинені фермерами, мали опломбовані після митних процедур і призначені були для транзиту до Литви.

«Посольство і Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину. Польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури», – розповів посол, додавши, що дипломати перебувають на зв'язку з водіями цих вантажівок.

«Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому», – підкреслив український посол.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.