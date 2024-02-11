Польські протестувальники висипають українське зерно з вантажівок, поліція розводить руками: відео

Польські фермери блокують міжнародний пункт пропуску та висипають зерно з українських вантажівок.

Польські фермери під час акції протесту, яка призвела до блокування руху вантажівок на міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» висипають зерно з українських фур, порушуючи правила міжнародного співробітництва. Відео опублікували в соцмережах.

Очевидці події розповіли, що поліція прибула на місце, але нічого не зробила, лише взяла дані. За їх словами, фермери намагалися відрізати люк на батарейці, розірвали пломбу і висипали пшеницю. З кожної вантажівки втратили по 3 тонни зерна.

«Приїхала поліція, розвела руками, відібрали дані і все. Болгаркою на батарейці хотіли вирізати люка, зірвали пломбу і висипали пшеницю. З кожної вантажівки висипалося по 3т. Ось такі у нас «друзі поляки»», – кажуть очевидці.

Нагадаємо, у понеділок, 12 лютого, планується часткове блокування руху ще одного пункту пропуску на Волині "Зосин-Устилуг".

Раніше Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України є виправданими, тож потрібна повна блокада в деяких сферах.

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