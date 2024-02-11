Польские протестующие высыпают украинское зерно из грузовиков, полиция разводит руками: видео

Польские фермеры блокируют международный пункт пропуска и высыпают зерно из украинских грузовиков.

Польские фермеры во время акции протеста, которая привела к блокированию движения грузовиков на международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпают зерно из украинских фур, нарушая правила международного сотрудничества. Видео опубликовали в соцсетях.

Очевидцы происшествия рассказали, что полиция прибыла на место, но ничего не сделала, лишь взяла данные. По их словам, фермеры пытались отрезать люк на батарейке, разорвали пломбу и высыпали пшеницу. С каждого грузовика потеряли по 3 тонны зерна.

"Приехала полиция, развела руками, отобрали данные и все. Болгаркой на батарейке хотели вырезать люка, сорвали пломбу и высыпали пшеницу. С каждого грузовика высыпалось по 3т. Вот такие у нас "друзья поляки"", - говорят очевидцы.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, планируется частичное блокирование движения еще одного пункта пропуска на Волыни "Зосин-Устилуг".

Ранее Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины являются оправданными, поэтому нужна полная блокада в некоторых сферах.

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