Изменения в ПДД: какие новые дорожные знаки появятся на украинских дорогах

В Украине появятся новые дорожные знаки.

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На заседании Кабинета Министров в пятницу, 9 февраля, были внесены изменения в Правила дорожного движения Украины относительно установления новых дорожных знаков. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Согласно ему, глава 5 ПДД "Информационно-указательные знаки" раздела 33 "Дорожные знаки" была дополнена новыми правилами. Одним из основных изменений является возможность применения пиктограмм объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, а также объектов культурного наследия на знаках 5.57-5.60. Изображения этих объектов определяются согласно ДСТУ 9114:2021.

Кроме того, к информационно-указательным знакам были добавлены новые изображения знаков с использованием коричневого фона для обозначения объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений и объектов культурного наследия, в частности: 5.57 "Предварительный указатель направлений", 5.58 "Предварительный указатель направления", 5.60 "Указатель направлений".

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