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Минюст предлагает ввести онлайн рассмотрение дел в гражданском судопроизводстве без территориальной подсудности

Без учета правил территориальной подсудности – рассмотрение некоторых категорий дел в гражданском судопроизводстве предлагается осуществлять онлайн.

Имеет ли право следователь поручить соответствующим оперативным подразделениям исполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск, — позиция Объединенной палаты КУС ВС

Системный анализ УПК позволяет сделать вывод о том, что выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено соответствующим оперативным подразделениям.

Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия установили от 236 тысяч грн, но теперь решили закрепить ее дополнительно для судей-членов ВСП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

  1. В Украине

Изменения в ПДД: какие новые дорожные знаки появятся на украинских дорогах

18:14, 11 февраля 2024
В Украине появятся новые дорожные знаки.
Изменения в ПДД: какие новые дорожные знаки появятся на украинских дорогах
Источник фото: focus
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На заседании Кабинета Министров в пятницу, 9 февраля, были внесены изменения в Правила дорожного движения Украины относительно установления новых дорожных знаков. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Согласно ему, глава 5 ПДД "Информационно-указательные знаки" раздела 33 "Дорожные знаки" была дополнена новыми правилами. Одним из основных изменений является возможность применения пиктограмм объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, а также объектов культурного наследия на знаках 5.57-5.60. Изображения этих объектов определяются согласно ДСТУ 9114:2021.

Кроме того, к информационно-указательным знакам были добавлены новые изображения знаков с использованием коричневого фона для обозначения объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений и объектов культурного наследия, в частности: 5.57 "Предварительный указатель направлений", 5.58 "Предварительный указатель направления", 5.60 "Указатель направлений".

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