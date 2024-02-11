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  1. В Украине

Украина догнала россию по производству дронов-камикадзе, – Федоров

17:55, 11 февраля 2024
По словам Федорова, производство дальних дронов-камикадзе зависит от финансирования.
Украина догнала россию по производству дронов-камикадзе, – Федоров
Источник фото: glavcom
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Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что объем производства дальних дронов-камикадзе в Украине полностью зависит от финансирования, однако уже сейчас Украина догнала российскую федерацию по количеству изготовленных таких беспилотников. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на YouTube "Дії".

Федоров рассказал, что на территории Украины насчитывается до десяти производств, которые занимаются созданием дальних дронов-камикадзе, и продолжается процесс их масштабирования. По его словам, мощности производства таких беспилотников полностью зависят от финансирования.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то что-то горит на территории россии. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали (россию, - ред.) по количеству. россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали", - отметил министр.

По словам Федорова, партнеры Украины также заинтересованы в том, как дроны разгружают системы противовоздушной обороны. Он также объявил о появлении улучшенной версии морского дрона MAGURA, отметив, что в 2024 году ожидается "новый технологический скачок" в разработке.

"Мы не можем показать, но есть лодка, которая является определенной платформой и готовится к новым применениям с новыми сюрпризами", - добавил он.

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