Україна наздогнала росію за виробництвом дронів-камікадзе, – Федоров

За словами Федорова, виробництво дальніх дронів-камікадзе залежить від фінансування.

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Глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що обсяг виробництва дальніх дронів-камікадзе в Україні повністю залежить від фінансування, проте вже зараз Україна наздогнала російську федерацію за кількістю виготовлених таких безпілотників. Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому на YouTube «Дії».

Федоров розповів, що на території України налічується до десяти виробництв, які займаються створенням дальніх дронів-камікадзе, й продовжується процес їхнього масштабування. За його словами, потужності виробництва таких безпілотників повністю залежать від фінансування.

«Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території росії. І це можна масштабувати. За пів року ми наздогнали (росію, - ред.) за кількістю. росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали», - зауважив міністр.

За словами Федорова, партнери України також зацікавлені в тому, як дрони розвантажують системи протиповітряної оборони. Він також оголосив про появу покращеної версії морського дрона MAGURA, зазначивши, що у 2024 році очікується «новий технологічний стрибок» у розробці.

«Ми не можемо показати, але є човен, що є певною платформою і готується до нових застосувань з новими сюрпризами», - додав він.

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