«Загін» ухилянтів на чолі з провідником намагався перетнути кордон з Молдовою: відео

На Одещині вісім чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, заплативши за послуги організатору до 80 тисяч гривень.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники на Одещині затримали групу ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, використовуючи підказки організатора через інтернет-месенджер. За інформацією ДПСУ, прикордонний наряд Подільського загону затримав 8 чоловіків поблизу населеного пункту Лабушне Подільського району, недалеко від кордону.

Українці намагалися потрапити до сусідньої країни через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону, використовуючи послуги організатора, який за прокладання маршруту вимагав від 40 до 80 тисяч гривень з кожного.

Чоловікам склали протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетинання кордону, а справи направлені до суду.

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