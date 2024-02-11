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  1. В Україні

Данілов про ситуацію на фронті: потрібна негайно збільшити постачання зброї та боєприпасів в Україну

16:19, 11 лютого 2024
Секретар РНБО заявив, що якщо країни Заходу не збільшить постачання зброї Україні, ситуація на фронті ускладниться.
Данілов про ситуацію на фронті: потрібна негайно збільшити постачання зброї та боєприпасів в Україну
Джерело фото: ukrinform
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Секретар Ради національної оборони та безпеки України Олексій Данілов заявив, що українські сили наразі перебувають у «дуже складному» і потребують зброї, попереджаючи, що «очікування впливає на ситуацію» на фронті. Про це повідомляє RTP.

«Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни», - зазначив Данілов.

Секретар РНБО також відзначив, що постачання зброї в росію з Ірану та Північної Кореї призвело до «деяких змін» у ситуації на фронті. За його словами, якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї та боєприпасів в Україну, «ситуація справді ускладниться».

«Нам потрібна зброя, зброя, зброя», - підкреслив він.

Данілов також висловив своє розчарування стосовно затримки виділення допомоги Україні в Конгресі США. За його словами, кожна затримка впливає на ситуацію на фронті, але Україна не збере руки у протистоянні агресії рф.

«Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу... Я більш ніж упевнений, що підтримка США буде надана в найближчому майбутньому», - підсумував він.

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