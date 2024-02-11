Данилов о ситуации на фронте: нужно немедленно увеличить поставки оружия и боеприпасов в Украину

Секретарь СНБО заявил, что если страны Запада не увеличат поставки оружия Украине, ситуация на фронте усложнится.

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Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силы сейчас находятся в "очень сложном" и нуждаются в оружии, предупреждая, что "ожидание влияет на ситуацию" на фронте. Об этом сообщает RTP.

"Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает, что ситуация легкая, то это люди, которые не понимают войны", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что поставки оружия в россию из Ирана и Северной Кореи привели к "некоторым изменениям" в ситуации на фронте. По его словам, если страны Запада не увеличат поставки оружия и боеприпасов в Украину, "ситуация действительно усложнится".

"Нам нужно оружие, оружие, оружие", - подчеркнул он.

Данилов также выразил свое разочарование относительно задержки выделения помощи Украине в Конгрессе США. По его словам, каждая задержка влияет на ситуацию на фронте, но Украина не соберет руки в противостоянии агрессии рф.

"Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода. И мы очень надеемся, что партнеры поймут, что наша независимость находится под угрозой, а также имидж, авторитет и единство всего Запада Я более чем уверен, что поддержка США будет оказана в ближайшем будущем", - подытожил он.

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